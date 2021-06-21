В интернете стало больше лжи

Председатель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич рассказал, что фейковая информация в сети выросла на 50% за первые шесть месяцев 2021 года. За неполные полгода специалисты Общественной палаты зафиксировали около 28 тысяч ложных сообщений. Для сравнения, за весь 2020 год количество найденных фейков составило 35 тысяч.

По информации общественника, тематики выборов касаются около 2,2 тысячи фейков, вакцинации — 10 тысяч, коронавируса — 8 тысяч. Какая именно ложная информация на эти темы распространяется, неизвестно.