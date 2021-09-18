В интернете запустили десятки поддельных сайтов популярных в России магазинов

Как пишет «Коммерсант», в сентябре были созданы сайты, копирующие 15 брендов: «Дочки-сыночки» «Красное и белое», «Бристоль», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», Wildberries, DNS, «Связной», «Ситилинк», Tele2. Специалисты говорят, что это «самая массированная атака на клиентов ритейла в 2021 году». Действуют десятки таких сайтов.

Все эти страницы содержат опрос от имени компании и розыгрыш денежного приза. Жертву просят ввести данные банковской карты для получения приза, а также — код из СМС. Так мошенники воруют деньги.