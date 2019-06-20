В iOS 13 нашли опцию для слежки за чужими iPhone

Например, отправить сигнал на девайсы и проложить маршрут к ним. Приложение Find My компания представила на конференции WWDC. Оно позволяет найти потерянное устройство, даже если то не подключено к сети. Однако, похоже, разработчики не отладили работу приложения.

Пользователь enoughowl10 рассказал, что увидел в Find My локализацию двух чужих iPad, iPhone и Apple Watch. Все эти устройства находились в пределах двух кварталов от пользователя. Они появились на карте на 30 секунд, а потом исчезли. enoughowl10 не может утверждать, что видел их реальное местоположение, так как не знает хозяев гаджетов лично. Но исключать такую возможность нельзя.

enoughowl10 заметил, что поскольку его соседи в основном пожилые люди, устройства, которые он видел, скорее всего, работают на iOS 12. Стоит отметить, что ошибка появилась в бета-версии iOS 13, а значит, может быть исправлена.