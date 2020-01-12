Наука и технологии
Вчера 19:43
В Ираке перестали ждать помощи США и задумались о покупке российских С-400
Идут переговоры
Согласно сообщениям СМИ, Ирак начал переговоры с Россией по поводу покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Причиной переговоров стали опасения иракских властей по поводу того, что США могут отказаться от поддержки Багдада.
Член комитета по безопасности и обороне иракского парламента рассказал, что страна обсуждает с Россией ракетные системы С-400, но контракты пока ещё не подписывали. Ираку нужны комплексы «Триумф», потому что власти не раз испытывали разочарование от действий США, которые не оказывали содействия в получении нужных вооружений.
Стоит отметить, что парламент ранее разрешил правительству Ирака заключать контракты на поставку средств противовоздушной обороны (ПВО) с любой страной. Также утверждается, что Россия сама не раз предлагала иракским властям купить комплексы C-400.