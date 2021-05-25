Наука и технологии
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В Иране майнинговые фермы начали размещать даже в мечетях
Добыча криптовалюты важна для обхода американских санкций
После Исламской революции в Иране США ввели санкции против иранских финансовых учреждений и экономическое эмбарго. Экспорт нефти после этого упал на 70%. СМИ пишут, что для обхода санкций Иран теперь активно добывает биткойны. Майнинговые фермы открыли даже в мечетях.
Исследование блокчейн-аналитиков Elliptic показало, что в настоящее время на Иран приходится 4,5% от мирового объёма добычи биткойна. В 2019 году местное правительство стало поощрять майнинг. В частности, иранцы смогли покупать импортные товары за BTC и продавать криптовалюту центральному банку. Отмечается, что фермы по добыче биткойна стали делать в мечетях потому, что электроэнергия там бесплатная.
Исследователи отметили любопытное следствие концентрации майнеров в Иране. Если 4,5% добычи биткойна приходится на эту страну, то есть 4,5-процентная вероятность того, что любая транзакция с BTC будет включать в себя комиссию для иранского майнера. Многие же люди, совершающие транзакции, живут в США.