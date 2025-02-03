В Иране открыли подземную базу крылатых ракет

База была продемонстрирована во время визита командующего КСИР Хоссейна Салами, который подчеркнул готовность вооруженных сил. Ракета Qadr-380, обладающая возможностями защиты от помех, является одним из ключевых видов оружия, размещенных на базе. По словам Салами, эта «экспозиция» призвана продемонстрировать военную мощь Ирана и «дать понять врагам» о возможностях страны.

База расположена вдоль южного побережья Ирана, и это уже не первый подобный подземный объект, которым хвалится страна.