В Иране призвали отменить религиозный запрет на ядерное оружие

Фетва (религиозное постановление) о запрете была объявлена Хаменеи в 2025 году, когда он заявил, что Иран не будет производить оружие массового поражения. Однако военные предупреждают, что отказ от ядерного оружия может ослабить режим.

По данным The Telegraph, в последние месяцы давление на Хаменеи усилилось. Политики и военные требуют более жесткой внешней политики и пересмотра ядерной стратегии, так как у страны уже есть технические возможности для создания такого оружия.