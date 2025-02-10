В Иране призвали отменить религиозный запрет на ядерное оружие

Опубликовано 10 февраля 2025, 06:451 мин.
В Иране призвали отменить религиозный запрет на ядерное оружиеИранские военные призвали
Высокопоставленные военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана обратились к Верховному лидеру Али Хаменеи с просьбой пересмотреть запрет на разработку ядерного оружия, пишет Лента.ру. Они считают, что страна столкнулась с серьезными угрозами и должна иметь ядерное оружие для защиты.
Фетва (религиозное постановление) о запрете была объявлена Хаменеи в 2025 году, когда он заявил, что Иран не будет производить оружие массового поражения. Однако военные предупреждают, что отказ от ядерного оружия может ослабить режим.
По данным The Telegraph, в последние месяцы давление на Хаменеи усилилось. Политики и военные требуют более жесткой внешней политики и пересмотра ядерной стратегии, так как у страны уже есть технические возможности для создания такого оружия.