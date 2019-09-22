В Иране создали новую баллистическую ракету

Демонстрация нового вооружения состоялась на военном параде по случаю начала Недели Священной обороны. Сообщается, что «Хорремшехр» способна нести боеголовку весом до 1800 килограммов. Этот боезаряд получил название «Хорремшехр-2».

Парад приурочен к годовщине начала ирано-иракской войны (1980-1988 годы). На нём показали и другое современное вооружение Ирана. В частности, самоходное артиллерийское орудие «Хаэл», зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373» и систему противоракетной обороны «Хордад-15». Последнюю Иран представил несколько месяцев назад. Она способна обнаруживать объекты в радиусе 85 километров и ликвидировать их на расстоянии 45 километров.