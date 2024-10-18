В Иране заявили о наличии у страны секретного оружия более мощного, чем ядерное

Опубликовано 18 октября 2024, 02:151 мин.
В Иране заявили о наличии у страны секретного оружия более мощного, чем ядерноеРассказал генерал КСИР
Иран обладает секретными вооружениями, гораздо более мощными, чем ядерное оружие, заявил генерал Эбрахим Ростами, бывший секретарь комиссии КСИР по развитию и вооружениям, пишет Лента.ру. В интервью агентству Asriran Ростами сообщил, что Тегеран за последнее десятилетие развил «огромные секретные возможности», предоставившие Ирану оружие, которое он назвал «мощнее ядерных бомб».
Генерал подчеркнул, что информация о таких вооружениях строго засекречена, однако намекнул на их возможное использование в прошлом. Он напомнил о нападении на нефтяные танкеры в порту Фуджейры в ОАЭ в 2019 году, заявив, что удар остался неопознанным.
Заявление Ростами прозвучало на фоне требований иранских парламентариев пересмотреть неядерную доктрину страны из-за «угроз со стороны Израиля». Также обсуждается возможный выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия. Некоторые эксперты, такие как бывший замгендиректора МАГАТЭ Олли Хейнонен, предполагают, что к 2025 году Иран может обладать до 10 ядерными боеголовками.