В Иркутской области накрыли ферму по добыче биткойна... в коровнике

В помещениях было найдено более 60 машин для добычи криптовалюты. За электричество, которое они потребляли, фермер не платил.

Незаконная деятельность вскрылась благодаря тому, что специалисты энергосбытовой компании заметили резкий рост расходования электричества. Они сообщили об этом в правоохранительные органы. Всего фермер сжёг электричество на 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.