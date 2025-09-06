Опубликовано 06 сентября 2025, 17:441 мин.
В Иркутской области открылась научная детская площадка«Космодром детства»
В Казачинско-Ленском районе Иркутской области для детей открылась научная площадка «Космодром детства» на территории начальной школы. На площадке ученики смогут в игровой форме узнавать о космосе, планетах, слоях атмосферы и источниках энергии во Вселенной.
Площадка оснащена интерактивным оборудованием: телескопами, солнечными батареями и другими элементами, с которыми дети могут взаимодействовать. На каждом игровом объекте есть QR-код, ведущий на сайт, где родители могут читать образовательные статьи вместе с детьми.
Цель инициативы — познакомить детей дошкольного и младшего школьного возраста с основами науки, а родителей — с современными научными возможностями и карьерными перспективами для детей. Площадки строятся по всей России.
Открытие этой площадки состоялось 1 сентября.