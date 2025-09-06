В Иркутской области открылась научная детская площадка

Площадка оснащена интерактивным оборудованием: телескопами, солнечными батареями и другими элементами, с которыми дети могут взаимодействовать. На каждом игровом объекте есть QR-код, ведущий на сайт, где родители могут читать образовательные статьи вместе с детьми.