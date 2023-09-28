В Ирландии начнёт работу 7-нм процессорный завод Intel

В Ирландии начнёт работу 7-нм процессорный завод IntelКоторый теперь называется Intel 4
Корпорация Intel намерена начать массовое производство полупроводниковых изделий по технологии Intel 4 в Лейкслипе (Ирландия). Ранее произошло переименование 7-нм технологии в Intel 4, что было направлено на приведение ее в соответствие с отраслевыми стандартами и, по-видимому, является стратегическим шагом, направленным на сохранение конкурентоспособности.
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Исследовательская компания IC Knowledge ранее провела анализ технологии Intel 4 и пришла к выводу, что она опережает 5-нм нормы TSMC и находится на одном уровне с 3-нм нормами конкурентов.
Эта разработка является важной вехой для Intel, поскольку она знаменует собой внедрение технологии EUV для производства полупроводников в Европе. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер и другие руководители компании примут участие в мероприятии 29 сентября, на котором будет объявлено о начале крупносерийного производства по технологии Intel 4.
Технология позволит Intel создавать самые современные продукты, включая ИИ-процессоры для ПК и чипы для центров обработки данных, что обеспечит компании конкурентное преимущество в полупроводниковой отрасли. В ближайшие годы Intel планирует использовать EUV-оборудование для производства чипов в США, Тайване, Южной Корее, Ирландии и, в конечном итоге, в Японии.