В Испании назвали преимущества автомата Калашникова перед американской M16

Материал об оружии вышел в испанском издании ABC, его перевод опубликовала «Российская газета». В тексте указано, что автомат Калашникова поступил на вооружение советской армии и разошёлся по странам-союзникам за 10-15 лет до появления у США автоматической винтовки М16. У последней, кстати, впоследствии обнаружилось немало технических проблем.

Сообщается, что советское оружие и сделанные на его основе автоматические винтовки распространились во Вьетнаме. «Калашников» хорошо подошёл для боёв в джунглях: он почти никогда не засорялся, в нём не застревали гильзы, грязь была ему не помехой. Также автомат можно было быстро привести в состояние стрельбы очередями, а освоить его мог человек даже без военной подготовки.

Что касается M16, то она «на бумаге» и на испытаниях показывала лучшие характеристики, чем АК-47, пишет автор материала. И дальнобойность была больше, и точность. Однако вскоре стало ясно, что в климате Вьетнама американская винтовка практически бесполезна. Для M16 требовалась подготовка, в ней часто застревали гильзы, её часто приходилось чистить. Кроме того, из 2000 М16, которые поступили в подразделения США во Вьетнаме, у каждой седьмой винтовки были обнаружены неисправности.

Проблемы отчасти удалось решить, но М16 всё равно не была предназначена для ведения боёв в джунглях.

Для оформления использовано фото Сергей Аверин/РИА Новости