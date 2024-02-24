В Италии презентовали экзоскелет, который вернет мобильность инвалидам

Twin, находящийся в стадии прототипа, призван помочь людям с ограниченными или полностью отсутствующими движениями ног вновь обрести некоторую степень мобильности и независимости. Разработанное совместными усилиями Итальянского технологического института и Национального института страхования от несчастных случаев на производстве, это устройство предлагает целый ряд возможностей.

Twin может похвастаться тремя различными режимами работы для разных уровней физических возможностей.

Режим ходьбы: предназначенный для людей с полным параличом ног, этот режим автономно перемещает ноги пользователя, облегчая ходьбу, сидение и стояние. Однако, как и в случае с другими вспомогательными экзоскелетами, костыли по-прежнему необходимы для поддержания равновесия.

Режим «Переобучение»: этот режим предназначен для людей с остаточной подвижностью ног. Он позволяет пользователям ходить самостоятельно, предлагая при этом регулируемые уровни вспомогательного управления. Экзоскелет одновременно направляет пользователя к оптимальным моделям движения ног, что потенциально способствует восстановлению двигательных навыков.

Режим TwinCare: разработанный для людей с частичным параличом одной ноги, этот режим усиливает движения пораженной ноги, повторяя движения здоровой ноги.

Во всех трех режимах подключенный планшет на базе Android позволяет пользователям или их физиотерапевтам персонализировать такие важные параметры походки, как длина шага, тип и скорость ходьбы.

Twin отличается от традиционных конструкций экзоскелетов тем, что в нем используются легкие материалы, такие как алюминиевый сплав, а не сталь, что облегчает маневрирование и транспортировку. Кроме того, его модульная конструкция позволяет снимать определенные компоненты для модернизации или более удобной транспортировки.

Находясь в разработке с конца 2013 года, Twin скоро перейдет на стадию производства.