В итальянском музее нашли слепки зубов неандертальцев

Исследователи проанализировали высококачественные слепки и определили, что по крайней мере шесть зубов принадлежат неандертальцам, а один, возможно, современному человеку. Эти выводы, опубликованные в American Journal of Biological Anthropology, проливают свет на улуццкую культуру, переходную между неандертальцами и современными людьми.

На участке, расположенном на Ионическом побережье Италии, были обнаружены слои, относящиеся к среднему палеолиту (неандертальцы), улуццкому (переходный период) и верхнему палеолиту (кроманьонцы). Слепки включают в себя смесь молочных зубов, что позволяет предположить, что они могли принадлежать одному или двум детям, а один моляр, возможно, указывает на третьего ребенка, но уже из нашего вида.