В июне выйдут «вечные» аккумуляторы для электросамокатов от французской Gouach

Опубликовано 24 мая 2025, 09:001 мин.
В июне выйдут «вечные» аккумуляторы для электросамокатов от французской GouachАккумуляторы для электросамокатов с возможностью замены отдельных ячеек
Gouach из Франции разработала аккумулятор для электросамокатов Infinite Battery, который позволяет заменять и извлекать отдельные повреждённые ячейки, а не менять всю батарею целиком. И в релиз они пойдут уже в июне
© Gouach
Аккумулятор выпускается в версиях на 36 V и 48 V, а специальное приложение помогает подключить его к разным моделям транспортных средств. Крепление батареи может различаться: на место старой батареи, на багажник или к раме велосипеда.
Одной из главных задач для Gouach стало сделать аккумулятор совместимым с моторами Bosch, связь с которыми защищена шифрованием. После серьёзной работы это удалось.
Компания уже привлекла более $ 3,5 млн инвестиций и более $ 220 тысяч через краудфандинг. Производство начнётся в ближайшее время, первые комплекты для Европы обещают в июне, затем — другие рынки.