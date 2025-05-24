В июне выйдут «вечные» аккумуляторы для электросамокатов от французской Gouach

Аккумулятор выпускается в версиях на 36 V и 48 V, а специальное приложение помогает подключить его к разным моделям транспортных средств. Крепление батареи может различаться: на место старой батареи, на багажник или к раме велосипеда.

Одной из главных задач для Gouach стало сделать аккумулятор совместимым с моторами Bosch, связь с которыми защищена шифрованием. После серьёзной работы это удалось.

Компания уже привлекла более $ 3,5 млн инвестиций и более $ 220 тысяч через краудфандинг. Производство начнётся в ближайшее время, первые комплекты для Европы обещают в июне, затем — другие рынки.