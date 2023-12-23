В изменении климата теперь «обвинили» еще и банковские счета американцев

В изменении климата теперь «обвинили» еще и банковские счета американцевНевидимый углеродный след ваших сбережений
Банковские вклады могут косвенно способствовать изменению климата. Новаторский анализ, проведенный Project Drawdown, раскрывает скрытый углеродный след денег, показывая, что на каждую 1000 долларов сбережений американцы неосознанно генерируют выбросы, эквивалентные ежегодному перелету из Нью-Йорка в Сиэтл.
В отчете подчеркивается, что крупнейшие банки США предоставляют ошеломляющие 19,4% своих портфелей углеродоемким отраслям, включая компании, работающие на ископаемом топливе. Просто перейдя в банк, заботящийся о климате, люди могут сократить косвенные выбросы примерно на 75%, приведя «финансы в соответствие с более экологичным будущим».
Джонатан Фоули, исполнительный директор Project Drawdown, подчеркивает ключевую роль банковского дела в борьбе с изменением климата, уподобляя его неисследованному каналу глобального воздействия. В отличие от изменения образа жизни, например, диеты, перераспределение средств — это простой шаг, который может повлиять на индустрию ископаемого топлива.
В то время как крупные банки продолжают финансировать проекты с высоким уровнем выбросов, небольшие банки и кредитные союзы предлагают альтернативу. Фоули призывает людей изучить банки, сознательно избегающие инвестиций в ископаемое топливо.