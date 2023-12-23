В изменении климата теперь «обвинили» еще и банковские счета американцев

В отчете подчеркивается, что крупнейшие банки США предоставляют ошеломляющие 19,4% своих портфелей углеродоемким отраслям, включая компании, работающие на ископаемом топливе. Просто перейдя в банк, заботящийся о климате, люди могут сократить косвенные выбросы примерно на 75%, приведя «финансы в соответствие с более экологичным будущим».

Джонатан Фоули, исполнительный директор Project Drawdown, подчеркивает ключевую роль банковского дела в борьбе с изменением климата, уподобляя его неисследованному каналу глобального воздействия. В отличие от изменения образа жизни, например, диеты, перераспределение средств — это простой шаг, который может повлиять на индустрию ископаемого топлива.

В то время как крупные банки продолжают финансировать проекты с высоким уровнем выбросов, небольшие банки и кредитные союзы предлагают альтернативу. Фоули призывает людей изучить банки, сознательно избегающие инвестиций в ископаемое топливо.