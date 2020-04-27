В Израиле властям запретили отслеживать местоположение людей через смартфоны во время пандемии

Такое решение принял Верховный суд Израиля. В марте власти утвердили чрезвычайные положения, которые позволили службе безопасности отслеживать мобильные данные людей, заражённых новым коронавирусом. Эта технология ранее уже применялась для борьбы с терроризмом.

В связи с ситуацией израильские правозащитники создали петиции, в которых указали на вопрос сохранности конфиденциальных данных при использовании технологии. После этого Верховный суд постановил, что правительству нужно разработать соответствующий законопроект, чтобы продолжить отслеживать местоположение людей. Работа должна быть начата до 30 апреля и завершена в течение нескольких недель. Власти обязаны найти альтернативу, совместимую с принципами неприкосновенности частной жизни.