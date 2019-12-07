В Израиле запустили ядерную ракету

«Лента.ру», ссылаясь на The Drive, пишет, что запуск был совершён с авиабазы Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля Пальмахим у побережья Средиземного моря.

Американские журналисты отмечают, что немногочисленные подробности об испытаниях вызвали предположение, что пуск был связан с секретной разработкой ядерной ракеты для семейства Jericho.

В материале также указано, что в данное семейство входят тактические и стратегические ракеты, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оснащением.

Интересно, что официально Израиль не носит статуса ядерной державы. Но есть основания полагать, что это не соответствует истине.