В какие дни акулы нападают на людей чаще

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В какие дни акулы нападают на людей чащеЭто связано с фазами луны
Новое исследование предполагает, что нападения акул на людей они могут быть более вероятными в полнолуние.
Исследователи из Университета Флориды и Университета штата Луизиана говорят, что их работа является первой, которая показала какую-либо корреляцию между данными о нападениях акул и лунными фазами. Учёные увидели, что акулы реже нападали на людей при более низких значениях лунного освещения, в то время как максимум атак акул приходился на ночи с более высокими значениями лунного освещения.
Исследование, впрочем, не предполагает, что лунный свет направляет акул к людям, потому что подавляющее большинство нападений происходит средь бела дня. Кроме того, не говорится ни о какой причинно-следственной связи.
Источник: NBC News