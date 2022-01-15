В какие дни акулы нападают на людей чаще

Исследователи из Университета Флориды и Университета штата Луизиана говорят, что их работа является первой, которая показала какую-либо корреляцию между данными о нападениях акул и лунными фазами. Учёные увидели, что акулы реже нападали на людей при более низких значениях лунного освещения, в то время как максимум атак акул приходился на ночи с более высокими значениями лунного освещения.

Исследование, впрочем, не предполагает, что лунный свет направляет акул к людям, потому что подавляющее большинство нападений происходит средь бела дня. Кроме того, не говорится ни о какой причинно-следственной связи.