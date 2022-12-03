В какие месяцы россияне больше всего матерились в соцсетях и из-за чего

11:54, 03 декабря 2022
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В какие месяцы россияне больше всего матерились в соцсетях и из-за чегоСобытий для того хватало
РБК поделился инфографикой, из которой стало ясно, как много россияне матерились в соцсетях в 2022 году.
Фото: Unsplash
Так, данные показывают, что в марте 2022 года россияне ругались матом в социальных сетях больше всего. Таких сообщений было 8,8 млн.
А вот если брать день-рекордсмен, то это было 27 февраля — тогда люди написали 375 тысяч сообщений с матом. Эксперты связывают это с объявлением «спецоперации на Украине». В день объявления о частичной мобилизации, например, было зафиксировано 250 тысяч нецензурных сообщений.
РБК/агентство «Социальные сети»