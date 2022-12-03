В какие месяцы россияне больше всего матерились в соцсетях и из-за чего

Так, данные показывают, что в марте 2022 года россияне ругались матом в социальных сетях больше всего. Таких сообщений было 8,8 млн.

А вот если брать день-рекордсмен, то это было 27 февраля — тогда люди написали 375 тысяч сообщений с матом. Эксперты связывают это с объявлением «спецоперации на Украине». В день объявления о частичной мобилизации, например, было зафиксировано 250 тысяч нецензурных сообщений.