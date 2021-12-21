В каких городах России чаще снимают онлайн-эротику: подробный рейтинг

Как пишут журналисты, ещё несколько лет назад неофициальными столицами вебкам-бизнеса считались Москва и Санкт-Петербург. Но теперь организация студий для онлайн-эротики стала выгоднее в регионах страны, а модели там готовы работать за меньшие деньги.

Авторы текста составили рейтинг городов России по количеству вебкам-студий, находящихся там. По нему видно, что Новосибирск, например, уже опережает Москву.