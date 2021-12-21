В каких городах России чаще снимают онлайн-эротику: подробный рейтинг

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В каких городах России чаще снимают онлайн-эротику: подробный рейтингВебкам-бизнес меняется
Издание URA.RU рассказало, что на рынке вебкама происходят перемены. Из Москвы и Санкт-Петербурга бизнес «переезжает» в регионы.
Как пишут журналисты, ещё несколько лет назад неофициальными столицами вебкам-бизнеса считались Москва и Санкт-Петербург. Но теперь организация студий для онлайн-эротики стала выгоднее в регионах страны, а модели там готовы работать за меньшие деньги.
Авторы текста составили рейтинг городов России по количеству вебкам-студий, находящихся там. По нему видно, что Новосибирск, например, уже опережает Москву.
Журналисты также рассказали, что доходы в индустрии разнятся. В среднем одна комната может приносить владельцу от 10 000-20 000 рублей в сутки. Также отмечается, что работа в провинции более опасна для самих девушек-моделей — выше риск, что их знакомые узнают об их деятельности.
Источник: URA.RU