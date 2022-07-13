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В каких местах планеты можно безопасно поплавать с акулой

В частности, с белой акулой
Большая белая акула считается опасным хищником. Однако в нескольких местах на планете можно побывать на специальных экскурсиях, во время которых вы сможете погрузиться в водоём, где обитают акулы. Вот где и как это можно сделать.
В каких местах планеты можно безопасно поплавать с акулой

На сегодняшний день осталось всего около 3,5 тысяч белых акул. Поэтому эти хищники находятся под охраной. Встретить больших белых акул возможно лишь в ЮАР (город Гансбай), Мексике (город Тихуана), Австралии (побережье северной части). Там же проводят особые экскурсии, позволяющие спуститься под воду к этим акулам.

Естественно, стоят такие экскурсии очень дорого. Желающие поплавать с акулами погружаются в воду в металлической клетке.

Некоторые люди идут дальше и рискуют плавать среди акул без клетки. Но подобные мероприятия официально никто не организовывает.

В каких местах планеты можно безопасно поплавать с акулой

Нужно сказать, что без клетки спускаются к белым акулам лишь профессионалы. Причём перед этим спуском хищники и их поведение тщательно изучаются.

Обычно каждую каждую акулу, с которой туристы будут плавать, помечают чипом. Это даёт возможность быть в курсе разных повадок рыбы, её реакции на раздражители, уровня агрессивности.

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