В каких местах планеты можно безопасно поплавать с акулой

В каких местах планеты можно безопасно поплавать с акулойВ частности, с белой акулой
На сегодняшний день осталось всего около 3,5 тысяч белых акул. Поэтому эти хищники находятся под охраной. Встретить больших белых акул возможно лишь в ЮАР (город Гансбай), Мексике (город Тихуана), Австралии (побережье северной части). Там же проводят особые экскурсии, позволяющие спуститься под воду к этим акулам.
Естественно, стоят такие экскурсии очень дорого. Желающие поплавать с акулами погружаются в воду в металлической клетке.
Некоторые люди идут дальше и рискуют плавать среди акул без клетки. Но подобные мероприятия официально никто не организовывает.
Нужно сказать, что без клетки спускаются к белым акулам лишь профессионалы. Причём перед этим спуском хищники и их поведение тщательно изучаются.
Обычно каждую каждую акулу, с которой туристы будут плавать, помечают чипом. Это даёт возможность быть в курсе разных повадок рыбы, её реакции на раздражители, уровня агрессивности.