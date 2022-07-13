В каких местах планеты можно безопасно поплавать с акулой

На сегодняшний день осталось всего около 3,5 тысяч белых акул. Поэтому эти хищники находятся под охраной. Встретить больших белых акул возможно лишь в ЮАР (город Гансбай), Мексике (город Тихуана), Австралии (побережье северной части). Там же проводят особые экскурсии, позволяющие спуститься под воду к этим акулам.

Естественно, стоят такие экскурсии очень дорого. Желающие поплавать с акулами погружаются в воду в металлической клетке.

Некоторые люди идут дальше и рискуют плавать среди акул без клетки. Но подобные мероприятия официально никто не организовывает.