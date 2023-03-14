В каких позах лучше спать, чтобы день удался

Сон на спине может уменьшить боли в нижней части спины и шеи, облегчить заложенность носа, снизить риск развития мимических морщин. Но он также не подходит для тех, кто храпит или страдает апноэ во сне. Кроме того, такое положение увеличивает количество эпизодов кислотного рефлюкса, затрудняет дыхание и не подходит беременным.

Сон на животе же помогает уменьшить храп, но обеспечивает наименьшую поддержку спины и шеи. Сон на боку идеально подходит для людей с болями в спине, особенно при использовании поддерживающих подушек. Он также помогает уменьшить храп и изжогу, способствует комфорту, лёгкости дыхания и снижению давления на позвоночник и внутренние органы.

В целом, исследование показало, что положение на правом боку в сочетании с меньшим количеством поворотов способствует более качественному сну. По данным Sleep Foundation, сон на левом боку идеально подходит для людей с кислотным рефлюксом. Также это лучшая поза во время беременности.