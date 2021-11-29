В каких профессиях работодатели просят сертификат о вакцинации

Всего по стране вакансий с требованием сертификата вакцинации в ноябре было 1,2%. Чаще всего такое требование встречается при поиске медицинского персонала, сотрудников сферы общественного питания и ретейла, квалифицированных рабочих, специалистов сферы услуг и логистической отрасли.

Некоторые соискатели уже повысили свою «привлекательность» отметкой о прохождении вакцинации в резюме — это сделали 15,9% человек.

Больше всего вакансий для привитых в Санкт-Петербурге. 6,6% работодателей требуют наличия сертификата, 5,2% — готовности сделать прививку. В Красноярске таких работодателей 6,5% и 2,8% соответственно. В Москве — 5 и 4,4% соответственно. Реже всего сертификат требуют в Воронеже (1,4%) и Самаре (1,7%).