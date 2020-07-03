В каких регионах России больше всего болеют раком?

Так, согласно данным за прошлый год, самое большое число людей, больных раком, было зафиксировано в Архангельской, Брянской и Сахалинской областях. Как сообщается, в перечисленных регионах злокачественные образования были впервые обнаружены у более 550 пациентов на 100 тысяч населения. Также в число первых пяти регионов с самым большим количеством онкобольных России вошли Мордовия и Пензенская область - 548 человек. В данном списке числятся Орловская, Ярославская, Курская и Ивановская области и Севастополь.

В рамках исследования также были перечислены регионы, в которых россияне меньше всего болеют раком. К таким отнесли Дагестан, Чечню, Ингушетию, Чукотку, а также ЯНАО.