В каких регионах Земли люди чаще всего доживают до 100 лет

Название «голубые зоны» пошло от цвета, которым исследователи выделили первую такую территорию. Это была Нуоро — провинция в Италии, в регионе Сардиния. Вторая голубая зона обнаружилась на полуострове Никоя, на северо-западе Коста-Рики. Третья зона нашлась на греческом острове Икария.

К 2015 году исследователи выделили в общей сложности пять голубых зон по миру. Это, помимо вышеперечисленных, остров Окинава в Японии и город Лома-Линда в Калифорнии.

Известно, что жители Лома-Линды, например, в основном последователи Церкви адвентистов седьмого дня. Они соблюдают растительную диету, не принимают наркотики, алкоголь и напитки с кофеином, остаются физически активными даже в пожилом возрасте.

В целом, учёные выделили такие факторы, которые объединяют долгожителей: здоровая еда, снижение стресса, сохранение физической активности, умеренное употребление алкоголя. Кроме того, у этих людей есть цель в жизни, поддержка семьи и друзей, а также они не переедают.