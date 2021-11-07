В каких случаях пожилые люди соображают лучше молодых

В каких случаях пожилые люди соображают лучше молодыхОб этом свидетельствуют научные исследования
Когнитивные способности (внимание, концентрация, способность мыслить, запоминать, планировать и т.п.) с течением времени у пожилых ослабевают. Но существуют исключения. Ряд исследований это доказывает.
Так, согласно результатам исследования Медицинского центра Джорджтаунского университета, мозг старых людей способен лучше выполнять функции, которые связан с самоконтролем и принятием решений. Профессор кафедры нейробиологии Джорджтаунского университета Майкл Улльман предполагает, что это связано с постоянной практикой данных умений в течение жизни.
В ходе исследования специалисты проанализировали результаты тестирования 702 человек. Возраст испытуемых варьировался от 58 до 98 лет (в это время изменения когнитивных способностей наиболее заметны).
Более молодые участники демонстрировали быструю скорость реакции, а испытуемые старшего возраста (до 78 лет максимум) лучше концентрировались на отдельном аспекте ситуации и при этом не отвлекались.
Кроме этого, несколько лет назад эксперты провели исследование, в результате которого выяснилось, что лучше всего машину водят те, кому 65-75 лет, так как они умеют хорошо сосредоточиваться на одной задаче. А в гонках лучше проявит себя молодёжь благодаря быстрой реакции.