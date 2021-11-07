В каких случаях пожилые люди соображают лучше молодых

В ходе исследования специалисты проанализировали результаты тестирования 702 человек. Возраст испытуемых варьировался от 58 до 98 лет (в это время изменения когнитивных способностей наиболее заметны).

Более молодые участники демонстрировали быструю скорость реакции, а испытуемые старшего возраста (до 78 лет максимум) лучше концентрировались на отдельном аспекте ситуации и при этом не отвлекались.

Кроме этого, несколько лет назад эксперты провели исследование, в результате которого выяснилось, что лучше всего машину водят те, кому 65-75 лет, так как они умеют хорошо сосредоточиваться на одной задаче. А в гонках лучше проявит себя молодёжь благодаря быстрой реакции.