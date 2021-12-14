В каких случаях женщины спиваются

В исследовании принимали участие 105 женщин и 105 мужчин. Проводилось оно в лаборатории, которая имитировала бар. Одна часть испытуемых получила напиток, который примерно равен трём коктейлям, а вторая часть - напиток, который эквивалентен трём безалкогольным напиткам. Затем участники могли в течение 90 минут выбирать любые алкогольные напитки и пить их в любом количестве.

Выяснилось, что в целом стресс увеличил количество выпитого алкоголя и у мужчин, и у женщин. Вместе с тем мужчины, которые находились в стрессе и сначала выпили алкоголь, в целом употребили его больше, чем те мужчины, которые сначала получили безалкогольный напиток. У женщин же было по-другому: они пили много вне зависимости от того, алкогольный или нет напиток был первым.