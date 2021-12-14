В каких случаях женщины спиваются

В каких случаях женщины спиваютсяСпровоцировать это может стресс
В ходе исследования, опубликованного в издании Psychology of Addictive Behaviors, было изучено изучено влияние алкоголя на мужчин и женщин в стрессовых условиях. Учёные употребляли алкогольные напитки, находясь при этом в состоянии стресса или в обычном (не стрессовом) состоянии. Оказалось, что женщины имеют больший риск возникновения в будущем проблем, связанных с алкоголем, чем мужчины.
В исследовании принимали участие 105 женщин и 105 мужчин. Проводилось оно в лаборатории, которая имитировала бар. Одна часть испытуемых получила напиток, который примерно равен трём коктейлям, а вторая часть - напиток, который эквивалентен трём безалкогольным напиткам. Затем участники могли в течение 90 минут выбирать любые алкогольные напитки и пить их в любом количестве.
Выяснилось, что в целом стресс увеличил количество выпитого алкоголя и у мужчин, и у женщин. Вместе с тем мужчины, которые находились в стрессе и сначала выпили алкоголь, в целом употребили его больше, чем те мужчины, которые сначала получили безалкогольный напиток. У женщин же было по-другому: они пили много вне зависимости от того, алкогольный или нет напиток был первым.