В каких странах чаще всего появляются фейки о COVID-19

Лидером в этом антирейтинге оказалась Индия. За ней по пятам следуют США, Бразилия и Испания. И чем выше распространённость фейков, тем выше уровень смертности от COVID в большинстве исследованных стран. Нельзя сказать, что это причинно-следственная связь — просто корреляция.

Всего исследователь проанализировал 9657 единиц дезинформации о COVID из 138 стран в период с января 2020 года по март 2021 года.

В Индии фейки о коронавирусе составляют около 16% от всей информации по теме. В стране гуляют истории о том, что коронавирус генерирует магнитное поле в человеческом теле и что лимонный сок может убивать вирусные частицы, если засунуть его в нос.