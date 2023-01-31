В каких странах имена детям можно давать только в соответствии с законами

Больше всего в вопросе выбора имён для детей сделала Дания. В этой стране есть даже запрещённые и разрешённые имена. Если же имя не входит ни в один из перечней, то придётся получать разрешение государства на то, чтобы дать это имя ребёнку. Известно, что около 20% таких заявок каждый год отклоняется.

В России тоже есть подобный закон. Он известен как «Закон о запрете неблагозвучных имён». Согласно ему, вы не можете дать ребёнку имя, содержащее цифры, аббревиатуры с ненормативной лексикой, а также указывающее на должности и ранги.

«Закон об именах» существует и в Швеции. Там вы не сможете назвать ребёнка Металликой, Супермэном, Верандой, Икеей и т.п.