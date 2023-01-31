В каких странах имена детям можно давать только в соответствии с законами

В каких странах имена детям можно давать только в соответствии с законамиСреди них есть и Россия
В некоторых странах вы можете дать своему ребёнку далеко не любое имя. Ограничивать вас в этом будет закон. Но какие это всё-таки страны?
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Больше всего в вопросе выбора имён для детей сделала Дания. В этой стране есть даже запрещённые и разрешённые имена. Если же имя не входит ни в один из перечней, то придётся получать разрешение государства на то, чтобы дать это имя ребёнку. Известно, что около 20% таких заявок каждый год отклоняется.
В России тоже есть подобный закон. Он известен как «Закон о запрете неблагозвучных имён». Согласно ему, вы не можете дать ребёнку имя, содержащее цифры, аббревиатуры с ненормативной лексикой, а также указывающее на должности и ранги.
«Закон об именах» существует и в Швеции. Там вы не сможете назвать ребёнка Металликой, Супермэном, Верандой, Икеей и т.п.
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Исландия отличается тем, что в этой стране есть «Национальный регистр лиц». И если в нём нет нужного имени, то вам придётся тоже подавать заявку «Исландский комитет по именам» и ждать решения.
В Новой Зеландии законы таковы, что имя ребёнка не может быть слишком длинным или же обидным. В Малайзии вы не сможете дать детям имена по названиям животных, а в Саудовской Аравии и Германии - имена, которые противоречат местным религиозным верованиям.