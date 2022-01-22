В каких странах Латинской Америки потенциально могут размещаться российские ракеты

Источник пишет, что якобы Россия намерена разместить в регионе ракеты и прочие вооружения. К этому страна, как утверждается, уже начала готовиться. В декабре 2018 года Россия отправляла в Венесуэлу пару бомбардировщиков Ту-160, способных нести ядерное оружие. А Ил-96-400ВПУ несколько раз в год, пролетев над Венесуэлой, входит в воздушное пространство Колумбии и направляется в Никарагуа.

Утверждается, что Россия уже давно изучает вопрос о военном возвращении на Кубу и базировании войск в Венесуэле и Никарагуа. Авторы заявили, что возможность создания военных баз России в Латинской Америке может снова породить что-то похожее на ракетный кризис 1962 года.