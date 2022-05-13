В каких странах уже доступен для «немедленного» подключения интернет Илона Маска

Карта показывает, что сервис уже доступен в большей части Европы и Северной Америки, а также в некоторых частях Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии. Большая часть остального мира, включая весь африканский континент, обозначена как «Скоро появится». Для России не установлено и этой подписи. Страна оказалась в компании с Китаем, Ираном, Афганистаном, Сирией и Беларусью.

В прошлом году SpaceX заявила, что Starlink доступен всего в 25 странах. Кроме того, ранее пользователям приходилось месяцами ждать подключения, теперь же компания обещает, что оно будет организовано немедленно.