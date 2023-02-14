Наука и технологии
18:10, 14 февраля 2023
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В какое время суток жир сжигается эффективнее

Жаворонкам будет легче похудеть

Физическая активность утром может увеличивать метаболизм жиров. Об этом говорится в исследовании учёных из Каролинского института в Швеции и Копенгагенского университета в Дании.

В какое время суток жир сжигается эффективнее

Фото: Unsplash

Исследование было проведено на мышах. Специалисты изучали различные маркеры метаболизма жиров и анализировали, какие гены были активны после упражнений. Выяснилось, что что утренние упражнения увеличивали экспрессию генов, участвующих в расщеплении жировой ткани, что указывает на более высокий метаболизм.

Исследователи предполагают, что упражнения с утра могут быть более эффективны в повышении метаболизма и сжигании жиров, чем вечерние.

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