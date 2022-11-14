В какой цвет нужно красить ванную, согласно науке

В какой цвет нужно красить ванную, согласно наукеЭксперты назвали лучшие и худшие цвета для интерьера этой комнаты
Цвет, в который окрашены стены квартиры или дома, действительно может влиять на настроение и самочувствие человека. Специалист в области психологии Ли Чемберс вместе с экспертами по душевым кабинам рассказал, какие оттенки для ванной комнаты лучше всего выбрать.
Белый цвет является самым популярным из всех, которые используются для оформления ванной. Однако комната, окрашенная полностью в белый цвет, может показаться скучной. Исследования показывают, что чаще всего так подобную комнату воспринимают женщины.
Психолог Ли Чемберс отметил также, что зелёная и серая краска для ванной находятся на втором и третьем месте по популярности. Подобные оттенки могут действовать успокаивающе, вселять чувство уверенности в людей. Ещё в этот список можно добавить синий цвет.
Если ванная будет окрашена в чёрный цвет, то это может сделать помещение более «закрытым» и непривлекательным. Но такой эффект возможен, если в ванной комнате неудачное освещение.
Красный, оранжевый, жёлтый - цвета, которые могут зарядить вас энергией на весь день. Поэтому они вполне подходят для ванной.