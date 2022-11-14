В какой цвет нужно красить ванную, согласно науке

Белый цвет является самым популярным из всех, которые используются для оформления ванной. Однако комната, окрашенная полностью в белый цвет, может показаться скучной. Исследования показывают, что чаще всего так подобную комнату воспринимают женщины.

Психолог Ли Чемберс отметил также, что зелёная и серая краска для ванной находятся на втором и третьем месте по популярности. Подобные оттенки могут действовать успокаивающе, вселять чувство уверенности в людей. Ещё в этот список можно добавить синий цвет.