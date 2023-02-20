19:06, 20 февраля 2023
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В какой стране Средней Азии лучшие танки: Казахстан, Киргизия или Узбекистан?Специалист перечислил пять моделей разных стран
В рамках одного из выпусков на канале Army Blog на YouTube эксперт назвал лучшие модели танков в Средней Азии. Какая страна окажется в этом плане на первом месте?
Фото: Aselsan
На сегодняшний день страны Средней Азии обладают довольно мощной военной техникой. Но какая страна в этом плане превосходит остальные? В частности, если дело касается танков.
- Т-90С Туркменистана. Серийное производство первой версии Т-90 началось в 1992 году, а экспортная версия почти ничем от оригинала не отличается. Экипаж состоит из трёх человек, мощность двигателя танка - 840 лошадиных сил. Оснащается также модель унифицированной системой управления огнём, тепловизионным прицелом первого поколения «Буран». Основным оружием Т90-С является 125-миллиметровая гладкоствольная пушка, также танк может стрелять противотанковыми управляемыми ракетами. Кроме обычного бронирования, у танка есть динамическая защита.
- Т-72БА Казахстана. В этом стране имеется около 350 танков Т-72. И многие из них в 2000-х годах были модернизированы до Т-72БА. К примеру, у них усилили противоминную стойкость днища, заменили двигатель и ходовую часть на те, что используются в первых сериях Т-90А образца 1993 года. Также танки получили новую гусеницу, у некоторых появилась и динамическая защита.
- Т-64Б Узбекистана. Узбекистан - лишь одна из немногих стран, на вооружении которой есть танки Т-64. Причём их модернизировали. На них установили противокумулятивные экраны, навесную динамическую защиту. Танки к 2020 году также получили моторно-трансмиссионное отделение уральских танков Т-72Б с двигателем мощностью 840 лошадиных сил. И это компенсировало увеличение массы танка после установки дополнительной защиты.
- Т-72 самых ранних версий. Имеются в виду модификации 1970-х годов. В Таджикистане не вооружении есть 44 таких танков, в Киргизии - 150 танков, в Узбекистане - примерно 70 единиц, в Туркмении - около 600. Некоторое количество этих моделей есть и в Казахстане. Самая первая версия Т-72 принята на вооружение была в 1973 году. На ней установлена 125-миллиметровая гладкоствольная пушка, экипаж танка состоит из трёх человек. Танк оснащён лазерным прицелом, дальномером, ночным прицелом наводчика. Устаревшие версии этого танка в некоторых странах модернизуют, и наиболее активно - в Казахстане.
- Т-62М и Т-62МВ Таджикистана. Эти танки хорошо себя показали в военных действиях в Афганистане. Созданы были эти модели на базе Т-55 и производились они в 1962-1975 годы. Экипаж танка состоит из четырёх человек. Также он является первым в мире серийным танком с гладкоствольным орудием и массой среднего танка при высоком уровне бронирования. Несмотря на улучшения, эти модели всё ещё находятся на уровне 1980-х годов, хотя для имеющихся в стране региональных угроз их вполне достаточно. Всего в Таджикистане таких танков - не более 10 единиц.