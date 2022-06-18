В каком году состоится первый полёт истребителя Су-57 Checkmate

Ранее первый полёт истребителя был запланирован на 2023 год, но впоследствии перенесён. Борисов отметил, что между первым полётом самолёта и серийным производством традиционно проходит 1,5–2 года.

«2025 год — первый полёт», — сообщил вице-премьер.