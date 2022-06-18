В каком году состоится первый полёт истребителя Су-57 Checkmate

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В каком году состоится первый полёт истребителя Су-57 CheckmateПервый полёт запланирован на 2025 год
Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что первый полёт лёгкого тактического истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate должен состояться в 2025 году.
Ранее первый полёт истребителя был запланирован на 2023 год, но впоследствии перенесён. Борисов отметил, что между первым полётом самолёта и серийным производством традиционно проходит 1,5–2 года.
«2025 год — первый полёт», — сообщил вице-премьер.