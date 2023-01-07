В каком возрасте люди заводили детей 250 тысяч лет назад

В каком возрасте люди заводили детей 250 тысяч лет назадУ матерей и отцов по-разному
Исследователи из Университета Индианы определили средний возраст, в котором женщины и мужчины заводили детей на протяжении всей истории эволюции человечества. Для этого учёные применили новый метод, разработанный ими с использованием мутаций ДНК.
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Сообщается, что средний возраст, в котором люди рожали детей за последние 250 000 лет, составляет 26,9 лет. Кроме того, отцы были постоянно старше, в среднем им было 30,7 года. У матерей же раньше средний возраст составлял 23,2 года. Тем не менее разница в возрасте сокращается. Теперь средний возраст матери составляет 26,4 года.
Это удалось выяснить потому, что учёные заметили, что конкретный тип мутации зависит от возраста родителей на момент зачатия ребёнка. Так, отследив количество и тип мутаций в ДНК современного человека, можно узнать, в каком возрасте зачали его предков.