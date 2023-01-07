В каком возрасте люди заводили детей 250 тысяч лет назад

Сообщается, что средний возраст, в котором люди рожали детей за последние 250 000 лет, составляет 26,9 лет. Кроме того, отцы были постоянно старше, в среднем им было 30,7 года. У матерей же раньше средний возраст составлял 23,2 года. Тем не менее разница в возрасте сокращается. Теперь средний возраст матери составляет 26,4 года.

Это удалось выяснить потому, что учёные заметили, что конкретный тип мутации зависит от возраста родителей на момент зачатия ребёнка. Так, отследив количество и тип мутаций в ДНК современного человека, можно узнать, в каком возрасте зачали его предков.