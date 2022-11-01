В каком возрасте сексуальное влечение самое сильное

В новом исследовании учёные проанализировали данные онлайн-опроса, в котором участвовали 8 150 участников в возрасте от 15 до 80 лет. 67,88% из них были женщинами.

Анализ показал, что связь между возрастом и сексуальным желанием не так проста. Средние значения всех типов сексуального влечения достигали пика примерно между 30 и 40 годами, но индивидуальные различия были тоже сильно выражены. Средние значения сексуального влечения к «симпатичному человеку» были заметно ниже только у участников старше 60 лет.

При этом у мужчин среднее сексуальное влечение было достаточно стабильным во всех возрастных группах.