В каком возрасте у детей появляется чувство юмора

В исследовании участвовали родители 671 ребенка в возрасте от нуля до 47 месяцев. Родители прошли опрос, который позволил оценить чувство юмора их детей.

Исследование показало, что наиболее ранний возраст, в котором дети начинали понимать юмор, — это один месяц. Тем не менее почти половина детей смогла прийти к этому только к двум месяцам, а вторая половина — к 11 месяцам.

Также учёные определили типы юмора, которые нравятся детям разных возрастов. Например, малышам до одного года больше нравились физические, визуальные и слуховые формы юмора. Это в частности игры в прятки и разоблачения, щекотка, забавное выражение лица, смешные звуки и др. Годовалые дети реагировали на поддразнивания, табуированные темы (например, связанные с туалетом), подражательное поведение. А вот двухлетние дети уже понимали игру с понятиями и бессмысленные слова. Им нравились высмеивание других и агрессивный юмор. Что касается трёхлетних детей, то им было по душе произношение неприличных слов ради смеха. Также они могли отчасти понимать каламбуры.