В Калифорнии откроют один из крупнейших аккумуляторных заводов

Мощность 680 мегаватт литий-ионных аккумуляторов позволит питать около 680 000 домов в течение четырех часов. Это дополнение призвано «укрепить энергосистему штата», особенно во время «пиковых летних нагрузок».

Калифорния является лидером США в области хранения энергии, на ее долю уже приходится более половины всех хранилищ в стране. Внедрение Nova Power Bank будет поэтапным: 620 МВт будут введены в эксплуатацию этим летом, а оставшиеся 60 МВт запланированы на 2025 год.

Калифорния обязала коммунальные службы внедрять накопители энергии более десяти лет назад. К 2045 году в штате должно быть 50 гигаватт аккумуляторных батарей, что значительно больше нынешних 7 ГВт.