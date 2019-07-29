В КамАЗах появится встроенная электронная почта

Интегрированный сервис появится в новых машинах, которые начнут производиться с осени 2019 года. «Коммерсантъ» также сообщает, что с помощью сервиса водители смогут оплачивать коммунальные услуги, услуги связи, штрафы ГИБДД и отправлять денежные переводы.

Mail.ru Group утверждает, что интерфейс почти аналогичен мобильному, как и функции. Совершать операции в нём водители смогут «в один клик». в «Коммерсантъ» напоминает, что в начале года свой бортовой компьютер для автомобилей представила «Яндекс». В нём, конечно, есть сервисы компании и голосовое управление при помощи «Алисы». Стоимость устройства составляет 30 тысяч рублей.