В камере Fujifilm X Half за $849,99 не будет RAW-формата, только JPG

Опубликовано 22 мая 2025, 19:181 мин.
В камере Fujifilm X Half за $849,99 не будет RAW-формата, только JPGЦифровая камера с душой плёночной
Fujifilm представила необычную цифровую камеру X Half, которая максимально стилизована под старые плёночные фотоаппараты. Новинка появится в продаже в конце июня и будет стоить $ 849.99.
© Fujifilm
X Half — компактная 18-мегапиксельная камера с вертикальной ориентацией сенсора и фикс-объективом 32 мм. В ней используется 1-дюймовый сенсор — это в два раза меньше, чем в популярных моделях Fujifilm X100VI или X-T5.
Главная особенность — она не поддерживает съёмку в RAW. Только JPEG и 13 встроенных «плёночных» фильтров, включая эффект засвета.
Камера очень лёгкая (240 г), её можно носить даже в кармане. Есть оптический видоискатель, сенсорный экран и поддержка съёмки простого видео. Через фирменное приложение можно объединять два кадра в один, имитируя плёночный стиль.