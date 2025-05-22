В камере Fujifilm X Half за $849,99 не будет RAW-формата, только JPG

Главная особенность — она не поддерживает съёмку в RAW. Только JPEG и 13 встроенных «плёночных» фильтров, включая эффект засвета.

Камера очень лёгкая (240 г), её можно носить даже в кармане. Есть оптический видоискатель, сенсорный экран и поддержка съёмки простого видео. Через фирменное приложение можно объединять два кадра в один, имитируя плёночный стиль.