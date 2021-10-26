В Канаде испытают гиперзвуковой самолёт «секс-бомбу»

Компания Space Engine Systems (SES) решила запустить Sexbomb в провинции Манитоба. На самолёте испытают прототип двигателя космического корабля.

Почему было выбрано такое название? Как пояснил CTO компании, кинетическая энергия в 5 Мах впечатляет. Если самолёт врежется хоть во что-то, это будет подобно взрыву бомбы. Кроме того, «это сексуально». «Поэтому это секс-бомба», — сказал директор.

Во время испытаний Sexbomb сбросят с гигантского воздушного шара на высоте 33 528 метров. Самолёт будет падать со скоростью почти в два раза превышающей скорость звука, прежде чем включить двигатели и разогнаться до скорости около шести тысяч километров в час перед посадкой.