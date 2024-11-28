В Канаде заметили дикого оленя, одетого в строительный жилет

Опубликовано 28 ноября 2024, 19:171 мин.
В Канаде заметили дикого оленя, одетого в строительный жилетКомментировать такое — лишь портить
Олень из канадской деревни Макбрайд стал неожиданной сенсацией после того, как его засняли одетым в ярко-желтый защитный жилет, который используют строители. Необычное зрелище, о котором сообщила местная журналистка Андреа Арнольд, быстро привлекло внимание. Оленя заметили переходящим дорогу в заснеженных лесах небольшого городка с населением менее 1 000 человек. Арнольд поделилась фотографией оленя в социальных сетях.
Хотя появление оленя порадовало жителей, есть опасения за его безопасность. Сотрудники природоохранной службы были предупреждены, чтобы в случае чего снять с него этот жилет — есть опасения, что куртка может сделать оленя более заметным для хищников, к тому же она может запутаться в ветках в лесу. Несмотря на то, что олень выглядит здоровым и подвижным, сотрудники природоохранной службы планируют усыпить его и снять куртку, если его удастся найти.
Никто не знает, как олень оказался в куртке, но есть разные версии — от участия человека до возможности того, что жилет был найден животным и случайно надет в дикой природе.