В Казахстане увидели необычный вариант российского бронеавтомобиля

Как пишет «Российская газета», учения прошли в Мангистауской области. Во время мероприятий «Выстрел» К-43269, или БПМ-97, доставил группу военнослужащих на место. Эти военные якобы задержали «злоумышленника».

Бронеавтомобиль Казахстана получил противокумулятивные экраны, которые полностью прикрывали борта и корму. Они служили для защиты от реактивных гранат ручных и станковых гранатомётов.

Журналисты отмечают, что БПМ-97 активно используются и в российской армии. Эти машины хорошо показали себя на территории Сирии. Существуют разные варианты бронеавтомобиля: разведывательные, машины с боевыми модулями с 30-мм пушкой, автоматическим гранатомётом АГ-17 и 7,62-мм пулемётом ПКТ.