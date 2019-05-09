В Казахстане заблокированы социальные сети, мессенджеры и новостные сайты

Издание «Радио Азаттык» первым рассказало о том, что их сайт больше недоступен в Казахстане. Об этом же чуть позже заявили The Village, Vlast и другие СМИ. Сейчас известно, что на территории страны невозможно получить доступ к Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook и YouTube без прокси или VPN. «ВКонтакте» работает, как и прежде. Также пользователи сообщили, что на местах проведения шествий и митингов отсутствует мобильная связь.

Журналисты связали блокировки с планами запрещённой в Казахстане организации «Демократический выбор Казахстана» провести сегодня в крупных городах страны митинги и шествия. Все указанные выше СМИ освещали ранее митинги с задержаниями в Казахстане. Юристы уже назвали ситуацию нарушением прав человека.