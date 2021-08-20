В Казахстане заявки на вызов скорой помощи стал принимать бот в Telegram

Как отмечает автор материала, жителям Казахстана стало проще обратиться за срочной медпомощью. Для этого нужно лишь ввести в поиске pvl_103_bot, подписаться и нажать кнопку вызова скорой помощи. После этого следует описать симптомы и указать адрес. Заявка будет обработана колл-центром станции скорой. Также можно проверить статус заявки, нажав на "Проверить статус обращения".