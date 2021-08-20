В Казахстане заявки на вызов скорой помощи стал принимать бот в Telegram

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В Казахстане заявки на вызов скорой помощи стал принимать бот в TelegramЭто связано с повреждённой линией телекома
Автор vc.ru сообщил о новом способе подать заявку на вызов скорой в Казахстане.
Как отмечает автор материала, жителям Казахстана стало проще обратиться за срочной медпомощью. Для этого нужно лишь ввести в поиске pvl_103_bot, подписаться и нажать кнопку вызова скорой помощи. После этого следует описать симптомы и указать адрес. Заявка будет обработана колл-центром станции скорой. Также можно проверить статус заявки, нажав на "Проверить статус обращения".
Диспетчер оценивает вызовы и определяет самые срочные по шкале из четырёх категорий. Так, если это обращение первой категории, то врачи должны приехать в течение 15 минут. Если четвёртой, то работают с ними бригады поликлиник.