В KFC начнут продавать наггетсы из напечатанного на 3D-принтере мяса

Для проекта KFC объединилась с лабораторией биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions. Эта организация специализируется на разработке и производстве биопринтеров.

В KFC пояснили, что самым популярным продуктом сети являются крылышки. Но напечатать их биопринтере невозможно из-за наличия кости. Именно по этой причине для эксперимента выбрали наггетс.

Изготавливать продукт будут из смеси компонентов соевых и бобовых культур и лабораторной курятины. Наггетсы будут иметь волокнистую текстуру настоящего куриного мяса, но зато при их производстве не пострадает ни одна курица. Чтобы продукт имел характерный вкус, в него добавят фирменные специи, обваляют в панировке и поджарят. Попробовать такой наггетс можно будет, скорее всего, в следующем году. Для тестирования в ресторанах продукту нужно будет пройти процедуру сертификации.