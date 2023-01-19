В ходе исследования Млечного Пути обнаружены миллиарды объектов

В ходе исследования Млечного Пути обнаружены миллиарды объектовСобрано более 10 терабайт данных
Астрономы опубликовали “гигантский обзор галактической плоскости Млечного Пути”. Новый набор данных содержит 3,32 миллиарда небесных объектов. Эксперты считают, что это может быть самым большим подобным каталогом на сегодняшний день.
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В ходе исследования DECaPS2, которое длилось два года и в ходе которого было получено более 10 терабайт, было обнаружено около 3,32 миллиарда объектов. Беспрецедентная коллекция была снята прибором Dark Energy Camera (DECam) на 4-метровом телескопе Víctor M. Blanco в Межамериканской обсерватории Серро Тололо (CTIO). Набор данных DECaPS2 доступен для всего научного (и не только) сообщества.
Большая часть звезд и пыли в Млечном Пути находится в его диске - яркой полосе, протянувшейся через все изображение, - в котором расположены спиральные рукава. Хотя такое обилие звезд и пыли создает прекрасные изображения, оно также затрудняет наблюдение галактической плоскости. Темные нити пыли, пронизывающие изображение, поглощают звездный свет и полностью затмевают более слабые звезды, а свет от туманностей мешает любым попыткам измерить яркость отдельных объектов. Еще одна проблема возникает из-за огромного количества звезд, которые могут накладываться друг на друга на снимке и затруднять отделение отдельных звезд от соседних.
Благодаря наблюдениям в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн астрономы смогли заглянуть за большую часть поглощающей свет пыли. Исследователи также использовали инновационный подход к обработке данных, который позволил им лучше предсказать фон за каждой звездой, что помогло смягчить влияние туманностей и переполненных звездных полей.